Канада ввела санкции против 13 граждан РФ из-за смерти Навального

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Власти Канады ввели санкции против 13 представителей правоохранительных органов РФ в связи со смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Канады.

Под ограничительные меры подпали высокопоставленные чиновники и сотрудники следственного комитета, а также службы исполнения наказаний и полиции.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, политик умер своей смертью. Он также отметил, что не считает Запад причастным к этому.

В свою очередь, американский журналист Такер Карлсон назвал "идиотами" тех, кто считает, что РФ может быть причастна к смерти Навального. После в ЕС подтвердили согласование нового пакета санкций против РФ, а Британия ввела санкции против руководства колонии, в которой погиб Навальный.