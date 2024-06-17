ЕС продлил санкции из-за воссоединения Крыма с РФ до июня 2025 года

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Евросоюз продлил санкции из-за воссоединения Крыма с Россией до июня 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Действие санкций при отсутствии их продления прекратится 23 июня 2025 года.

В марте 2024 года ЕС продлил на полгода старые индивидуальные санкции против России, которые были введены впервые после воссоединения Крыма с РФ. В процессе обновления списка из него исключили троих россиян и еще девять умерших. Эти санкции будут действовать до 15 сентября 2024 года.

До этого президент США Джо Байден продлил еще на год антироссийские санкции, которые были введены из-за ситуации вокруг Украины. Среди них были ограничительные меры, введенные экс-президентом США Бараком Обамой от 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года по вопросу Крыма.

