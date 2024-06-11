Боррель заявил, что не все страны ЕС рассматривают РФ в качестве угрозы

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Не все страны Евросоюза воспринимают Россию как "экзистенциальную угрозу". Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.

"Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все. Некоторые говорят, что Россия не является угрозой для них", – приводит слова Борреля РИА Новости.

Он добавил, что ЕС, изначально созданный в интересах общей экономики, превращается в сообщество, которое объединяют взгляды на безопасность.

Ранее Евросоюз наложил санкции на губернатора Приморья Олега Кожемяко за участие в развитии взаимоотношений между Россией и Северной Кореей. На такое решение повлиял подарок Кожемяко Ким Чен Ыну в виде формы и оружия, которые в дальнейшем были ввезены в КНДР для изучения путем обратной инженерии. Уточняется, что это является нарушением санкций ООН на поставки оружия.