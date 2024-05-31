ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за развитие отношений между РФ и КНДР

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Евросоюз наложил санкции на губернатора Приморья Олега Кожемяко за участие в развитии взаимоотношений между Россией и Северной Кореей. Это следует из заявления, опубликованного на сайте официального журнала ЕС.

"В качестве губернатора Приморского края он (Олег Кожемяко. – Прим. ред.) играл ключевую роль при организации визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года", – говорится в сообщении.

На решение европейских чиновников повлиял подарок Кожемяко Ким Чен Ыну. Губернатор вручил северокорейскому лидеру форму и оружие, которые в дальнейшем были ввезены в КНДР для изучения путем обратной инженерии. Это, уточняется в заявлении, является нарушением санкций ООН на поставки оружия.

Санкции также распространили на "Восточную стивидорную компанию", которая, по данным ЕС, поставляла в РФ боеприпасы из КНДР.

Ким Чен Ын посетил Россию с официальным визитом в сентябре 2023 года. На космодроме Восточный он встретился с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран продлились более пяти часов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко тогда заявил, что намерен отправиться в КНДР в составе делегации после согласования поездки с МИД РФ. Планировалось, что группа должна была состоять из специалистов секторов торговли, экономики, туризма и сельского хозяйства.

