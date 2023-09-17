Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту РФ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита во Владивосток передал подарок Тихоокеанскому флоту ВМФ России (ТОФ). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно информации, главу страны встретили с чувством глубокого уважения и доверия.

"На память о посещении ТОФ товарищ Ким Чен Ын передал подарок", – отметило агентство.

Какой именно был подарок, не уточняется.

Во Владивостоке лидер КНДР осмотрел фрегат "Маршал Шапошников", противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр".

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

В воскресенье, 17 сентября, закончился официальный визит лидера КНДР в Россию. На выходных он посетил Приморский край, встретившись с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и посетив Дальневосточный федеральный университет.

Ким Чен Ыну показали ракетные комплексы фрегата "Маршал Шапошников"