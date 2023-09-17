Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию и покинул Приморье на бронепоезде

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию закончился. Бронепоезд лидера КНДР уехал со станции Артем-Приморский-1. Об этом сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ына, завершившего свой визит в РФ, проводили со станции в Приморье. Церемония проводов главы КНДР состоялась на станции Артем-Приморский-1, где уже стоял бронепоезд Ким Чен Ына.

Провожали лидера КНДР министр Алексанр Козлов, посол РФ в КНДР Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Они пообщались с северокорейским лидером, он пожал им руки и поднялся в вагон.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию впервые с 2019 года. В среду 13 сентября лидер КНДР провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

В пятницу он посетил авиационный завод имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где осмотрел самолет Superjet 100. В субботу лидер КНДР прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи он встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Вместе они осмотрели сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку Улица Дальнего Востока, открытую в рамках ВЭФ-2023. Там он пообщался с северокорейскими студентами вуза.