Ким Чен Ын посетил аэродром Кневичи во Владивостоке, где его встретил Шойгу

Фото: kremlin.ru

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет ТАСС.

Ожидается, что на аэродроме лидеру КНДР продемонстрируют образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в Приморье в рамках большого визита в Россию. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что планирует обсудить с лидером КНДР широкий спектр вопросов, включая перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха.

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

15 сентября глава Северной Кореи осмотрел российские авиационные заводы во время посещения Комсомольска-на-Амуре, в частности, инженерный центр и производственные цехи авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре