Путин назвал Ким Чен Ына специалистом в области космонавтики

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин оценил знания главы КНДР Ким Чен Ына в выводе ракет на орбиту, назвав его "специалистом" в космической отрасли. Об этом сообщил в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовав соответствующее видео.

13 сентября в ходе экскурсии по космодрому Восточный представители "Роскосмоса" подробно рассказывали лидеру КНДР о том, какие этапы есть в космическом пуске – от сборки ракеты-носителя и космического аппарата до заправки и старта.

Когда гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук рассказывал о подготовке к полету ракеты-носителя "Союз-2", Ким Чен Ын спросил, в какую сторону направляются аппараты, выпускаемые с космодрома.

"На восток? А отделившиеся части куда падают? Наверняка первая часть падает на землю, а вторая часть уже в океан?" – спросил лидер КНДР, на что Нестечук утвердительно кивнул.

Тогда президент России и заявил, что Ким Чен Ын является "специалистом". В ответ на это глава Северной Кореи рассмеялся.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

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