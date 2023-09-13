Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась больше пяти часов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына завершилась. Их общение в общей сложности продлилось больше пяти часов, сообщает ТАСС.

Руководители двух стран встретились на космодроме Восточный в 07:09. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа.

Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. В завершение российский лидер дал официальный обед по случаю визита главы Северной Кореи, после чего Ким Чен Ын покинул космодром.

12 сентября председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.



Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный