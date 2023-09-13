Захарова заявила, что диалог России и КНДР вошел в доковидное русло и развивается

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Контакты России и КНДР вошли в доковидное русло и активно развиваются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Таким образом она прокомментировала визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Захарова подчеркнула, что контакты между двумя странами развиваются на ежедневной основе по целому ряду направлений.

Во вторник, 12 сентября, председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в РФ на поезде и сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына в РФ стороны могут обсудить вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой КНДР на Дальнем Востоке. По его словам, общение лидеров вдух стран пройдет в том числе в формате один на один. Также состоятся переговоры делегаций КНДР и РФ.

Глава Минприроды РФ встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае