Ким Чен Ын заявил, что визит в РФ говорит о важности стратегических отношений с Россией

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Лидер КНДР Ким Чен Ын считает свой первый за четыре года визит в РФ демонстрацией важности стратегических отношений между Северной Кореей и Россией. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Данную позицию лидер КНДР озвучил по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае. Он также добавил, что его визит наглядно показывает серьезную позицию партии и правительства Северной Кореи.

Во вторник, 12 сентября, председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в РФ на поезде и сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына в РФ стороны могут обсудить вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой КНДР на Дальнем Востоке. По его словам, общение лидеров вдух стран пройдет в том числе в формате один на один. Также состоятся переговоры делегаций КНДР и РФ.

Ким Чен Ын прибыл с деловым визитом в РФ