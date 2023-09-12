Госдеп заявил о готовности принять меры против сотрудничества России и КНДР

Фото: ТАСС/пресс-служба Минприроды РФ

Администрация США заявила о готовности принять меры, которые будут направлены против развития сотрудничества РФ и КНДР в военно-технической сфере. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Любая передача вооружений Северной Кореей России будет нарушать ряд резолюций СБ ООН", – передает его слова ТАСС.

Миллер отметил, что американская сторона будет наблюдать за происходящим и в том или ином случае предпримет ряд мер, которые будут направлены на призыв виновных к ответу.

Также руководитель пресс-службы Госдепа не стал комментировать позицию Китая по поводу данного вопроса.

Во вторник, 12 сентября, председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в РФ на поезде и сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына в РФ стороны могут обсудить вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой КНДР на Дальнем Востоке. По его словам, общение лидеров вдух стран пройдет в том числе в формате один на один. Также состоятся переговоры делегаций КНДР и РФ.



Глава Минприроды РФ встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае