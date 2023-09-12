12 сентября, 05:05Политика
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке – Песков
Фото: kremlin.ru
Встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится на днях на Дальнем Востоке, точное место пока не называется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что общение лидеров РФ и Северной Кореи пройдет в том числе в формате один на один. Кроме того, состоятся переговоры делегаций двух стран. При этом каких-либо пресс-конференций не планируется.
По словам Пескова, во время переговоров пройдет насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, также обсудят двусторонние связи. При необходимости Россия готова затронуть вопросы, связанные с санкциями Совбеза ООН.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российскую сторону не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с Северной Кореей.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября и направляется в Россию.
Отмечалось, что лидера КНДР во время визита будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и вооруженных сил страны.
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