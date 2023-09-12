Ким Чен Ын выехал на спецпоезде из Пхеньяна и направляется в Россию

Фото: kremlin.ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября и направляется в Россию. Об этом сообщает радиостанция республики "Голос Кореи".

Отмечается, что лидера КНДР во время визита будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и вооруженных сил страны.

Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. Отмечалось, что лидер Северной Кореи прибудет в Россию по приглашению Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, во время визита Ким Чен Ына в РФ запланированы переговоры делегаций двух стран. Кроме того, при необходимости будет проведена встреча главы КНДР и Владимира Путина один на один.

Лидер КНДР в ближайшие дни посетит Россию – Кремль