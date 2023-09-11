Лидер КНДР в ближайшие дни посетит Россию – Кремль

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер Северной Кореи прибудет в Россию по приглашению Владимира Путина.

В свою очередь, агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК подтвердило, что Ким Чен Ын посетит РФ и встретится с российским президентом.

В начале сентября в СМИ появились слухи о том, что Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждать эту информацию не стал.

Между тем ранее 11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщал, что глава КНДР якобы уже выехал на поезде в РФ. По данным телеканала, встреча двух лидеров состоится 13 сентября вне формата ВЭФ.

