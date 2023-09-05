В Белом доме призвали КНДР прекратить консультации по вооружениям с Россией

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Администрация США рассчитывает, что Пхеньян не будет проводить с Москвой консультации о военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Она уточнила, что по данным США, переговоры о военно-техническом сотрудничестве РФ и КНДР "активно продвигаются".

"Согласно имеющейся у нас информации, Ким Чен Ын (лидер КНДР. – Прим. ред.) ожидает продолжения этих консультаций, включая дипломатическое взаимодействие в России на уровне лидеров", – приводит ее слова РИА Новости.

Уотсон заявила, что США призывают КНДР прекратить консультации по вооружениям с Россией и не предоставлять или не продавать вооружения Москве.

Ранее СМИ, со ссылкой на американских чиновников, сообщали, что Ким Чен Ын может прибыть в РФ с визитом в сентябре и встретиться с Владимиром Путиным во Владивостоке. При этом в Кремле о возможной встрече российского и северокорейского лидера ничего не заявляли.

В июле с Ким Чен Ыном в Пхеньяне встретился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Во время встречи Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от российского президента Владимира Путина. Северокорейские СМИ назвали встречу главы Минобороны РФ и лидера КНДР шагом к дальнейшему углублению связей между странами.



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