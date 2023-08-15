Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР

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Владимир Путин поздравил председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Он выразил уверенность, что страны продолжат наращивать сотрудничество. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

"Уверен, что мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", – говорится в телеграмме.

Президент РФ назвал праздник символом героизма и мужества корейских патриотов и красноармейцев, которые вместе боролись за освобождение страны от "японского колониального владычества". По словам Путина, именно в ту военную пору были заложены традиции сотрудничества и дружбы, ставшие основой развития "добрососедских отношений" между Россией и КНДР.

Лидер российского государства пожелал Ким Чен Ыну успехов и крепкого здоровья, а гражданам страны – благополучия и счастья.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вместе с военной делегацией посетил КНДР. В Пхеньяне состоялись переговоры Шойгу и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама.

Российский министр заявлял, что переговоры укрепят взаимодействие стран по линии оборонных ведомств и заверял, что отношения КНДР и РФ продолжат развиваться и в других отраслях. Помимо этого, лидер Минобороны передал Ким Чен Ыну личное послание от Путина.

Шойгу посетил парад в Пхеньяне по случаю 70-летия победы КНДР в Корейской войне