Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР в Пхеньяне

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

В Пхеньяне состоялись переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама. Российское оборонное ведомство рассказало о подробностях разговора министров в своем официальном телеграм-канале.

"Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян – столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу", – сказал Шойгу на встрече.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в рамках запланированных переговоров есть возможность для эффективного взаимодействия. Он также добавил, что рад будет узнать больше о КНДР, ее культуре и обычаях, увидеть ее достопримечательности.

Российский министр выразил уверенность, что переговоры укрепят взаимодействие двух стран по линии оборонных ведомств, а также заверил, что отношения России и КНДР будут развиваться и в других отраслях.

25 июля военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Российские представители примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Ранее власти КНДР выразили полную поддержку и солидарность российскому народу, защищающему свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, а также пожелали процветания и победы.

В телеграмме, которую лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил Владимиру Путину, также говорилось, что дружба между народами РФ и КНДР стала ценным стратегическим преимуществом для обеих стран. Он подчеркнул, что готов и в дальнейшем укреплять отношения и сотрудничество с Россией.



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