Делегация из Китая посетит КНДР 26 июля

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Китайская делегация под руководством заместителя главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна посетит КНДР 26 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Ли Хунчжун возглавит китайскую партийно-правительственную делегацию, которая по приглашению правительства КНДР примет участие в праздновании годовщины 70-летия перемирия в Корейской войне.

Ранее в КНДР заявили, что США толкает полуостров к ядерной войне. Центральное телеграфное агентство Кореи отметило, что США в этом году "настойчиво прибегают к тревожным враждебным действиям".

До этого сообщалось, что Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Соединенных Штатов об усилении санкций против КНДР. Все остальные члены СБ Организации Объединенных Наций – США, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Кения, Гана, Албания, Габон, Норвегия и ОАЭ – поддержали документ.

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