Главы МИД G7 посчитали ракетные пуски КНДР угрозой мировой и региональной стабильности

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Главы МИД "Большой семерки" осудили запуск межконтинентальной баллистической ракеты, который КНДР произвела в среду, 12 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министров.

"Мы, министры иностранных дел стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и США, – вместе с верховным представителем Евросоюза самым решительным образом осуждаем дерзкий шаг Северной Кореи", – сказано в нем.

Отмечается, что в документе напомнили о предыдущих запусках, осуществленных Пхеньяном 31 мая и 15 июня. Главы ведомств подчеркнули, что КНДР увеличивает свой "незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал" и масштабы дестабилизирующей деятельности.

Запуски ракет являются серьезной угрозой для мира и безопасности как в регионе, так и в более глобальном масштабе. Помимо этого, они подрывают международный режим нераспространения, подчеркнули в сообщении.

В ночь на 13 июля Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе. По информации СМИ, ракета пролетела чуть более тысячи километров.

После этого сообщалось, что Совет безопасности ООН проведет в четверг, 13 июля, срочное заседание. Уточнялось, что это четвертое испытание межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в этом году.



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