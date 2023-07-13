Совбез ООН проведет срочное заседание в связи с пуском ракеты КНДР

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Совет безопасности ООН проведет в четверг, 13 июля, срочное заседание в связи с очередным запуском КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом в Twitter сообщило постпредство Великобритании при ООН.

"Это уже четвертое испытание межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в этом году в нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Ракета упала в 270 километрах к западу от северной Японии", – говорится в сообщении.

В ночь на 13 июля Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что это была ракета "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе.

Японские власти выразили протест КНДР в связи с проводимыми запусками ракет. По словам генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, действия Северной Кореи совершенно недопустимы, поскольку они угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества.