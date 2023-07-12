КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету – береговая охрана Японии

Фото: ТАСС/Zuma

С территории Северной Кореи был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает береговая охрана Японии со ссылкой на Минобороны страны.

Местным морским и воздушным судам порекомендовали следить за дальнейшей информацией, а также держаться подальше от упавших обломков ракеты в случае их обнаружения.

В Минобороны Японии сообщили, что северокорейская ракета упадет в море за пределами исключительной экономической зоны страны.

Ранее в КНДР заявили, что Соединенные Штаты своими "агрессивными" действиями, в том числе проведением учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.

До этого американский лидер Джо Байден сообщил, что продлил на год действие санкций США в отношении Северной Кореи.

Продленный режим предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании ряда указов президента, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах.



Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США