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КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан недалеко от Пхеньяна. Об этом информирует агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан", – передает СМИ заявление КНШ.

После этого стало известно, что на этом фоне Токио выразил протест Пхеньяну.

До этого южнокорейская сторона заявила об одной запущенной баллистической ракете. Официальный представитель Минобороны КНДР предупредил США и Республику Корея, что армия народной республики даст ответ на "любые демонстрации и провокации противника".

Еще раньше президент Южной Кореи Юн Сок Ель присутствовал на последнем раунде крупнейших в истории совместных с американкой стороной боевых стрельб. Эти мероприятия осуществлялись на полигоне, который располагается в 25 километрах от межкорейской границы.

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, в свою очередь, заявила, что главной причиной напряженности в зоне Корейского полуострова является стремление Вашингтона и союзников нарастить давление на КНДР. Она отметила, что постоянные военные учения в субрегионе влекут за собой негативные последствия.

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