РФ и КНР считают, что США ответственны за обострение на Корейском полуострове – МИД

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Москва и Пекин согласны с тем, что США и их союзники ответственны за обострение ситуации на Корейском полуострове. Ситуацию в регионе обсудили замглавы МИД России Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам полуострова Лю Сяомин, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны согласились с тем, что Вашингтон вопреки собственным обязательствам отказывается вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности, а также принять меры, чтобы укрепить доверие.

Как заметили Руденко и Лю Сяомин, вместо этого Штаты наращивают в регионе крупномасштабные военные учения, который носят провокационный характер.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Вскоре после запуска ракеты японские власти объявили массовую эвакуацию на северном острове Хоккайдо из-за потенциальной угрозы падения ракеты на территории страны.

Позже правительство Японии заявило, что угрозы падения баллистической ракеты КНДР на территории острова Хоккайдо или в прилегающих районах больше нет. В береговой охране Японии, в свою очередь, сообщили, что северокорейская ракета уже упала, место ее падения в данный момент устанавливается.

Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!