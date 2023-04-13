На северном острове Японии Хоккайдо объявили массовую эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

Фото: ТАСС/Zuma

Правительство Японии объявило массовую эвакуацию жителей на северном острове страны Хоккайдо после запуска баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Жителей Хоккайдо призвали укрыться в убежищах, так как предполагается, что ракета КНДР может упасть на территории острова.

Кроме того, при канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб, который ведет сбор и анализ информации после запуска баллистической ракеты, а также проверяет, не было ли причинено ущерба Японии и ее судам.

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея произвела очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Находящиеся в этом регионе суда призвали не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Вместо этого они должны немедленно связаться с японскими властями.

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