КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея произвела очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщили в береговой охране Японии.

Находящиеся в этом регионе суда призвали не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Вместо этого они должны немедленно связаться с японскими властями.

Ранее в КНДР в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи заявили, что имеющийся у республики ядерный потенциал не является "пустым звуком".

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества, чтобы нарастить ядерный потенциал страны. Подобное распоряжение он дал во время инспекции работ по установке ядерных боеголовок на баллистические ракеты.

Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США

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