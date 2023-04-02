В КНДР пригрозили ядерным оружием США и Южной Корее в ответ на их военные учения

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В КНДР в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи заявили, что имеющийся у республики ядерный потенциал не является "пустым звуком". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Непосредственно военные учения Штатов и Южной Кореи в агентстве сравнили с "военной истерией, достигающей апогея".

"Если силы сдерживания войны не действуют на тех, кто бешенствует, не боясь ядерных вооружений, то совершенно очевидно, как затем будут использоваться наши ядерные вооружения", – говорится в сообщении ЦТАК.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества, чтобы нарастить ядерный потенциал страны.

До этого глава Северной Кореи заявил, что страна продолжит принимать необходимые меры против военных провокаций Вашингтона и Южной Кореи, которые "откровенно враждуют" с республикой.

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