КНДР сообщила об испытаниях подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку

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КНДР провела испытания подводного беспилотного аппарата, который способен вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва". Об этом со ссылкой на государственное радио "Голос Кореи" сообщает ТАСС.

"Это секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения. Его миссия – секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника", – указано в сообщении.

Испытания проводились под личным контролем лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщается, что он предупредил США и Южную Корею о том, что им необходимо "прекратить безрассудные учения в районе КНДР".

Кроме того, КНДР также провела испытания стратегических крылатых ракет серии "Хвасаль" с опытными боеголовками, имитирующими ядерный заряд. Сообщается, что одна из ракет была подорвана на высоте в 600 метров для проверки надежности работы систем управления ядерным взрывом боеголовки.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит принимать меры против военных провокаций США и Южной Кореи. Он заявил, сделает так, "чтобы они сами поняли, что невозвратимая угроза против них будет достигать серьезной степени, если они будут продолжать расширять военную провокацию против КНДР".

До этого в МИД КНДР заявили, что игнорирование протестов со стороны КНДР и продолжение провокаций в ее отношении со стороны США может быть расценено как объявление войны. В дипмиссии отметили, что для того, чтобы снизить военную напряженность на Корейском полуострове, США обязаны продемонстрировать свою позицию, и отказаться от развертывания стратегических средств в Республике Корея, а также прекратить все учения, направленные против КНДР.

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