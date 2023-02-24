Продолжение провокаций США может быть расценено как объявление войны – МИД КНДР

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Игнорирование протестов со стороны КНДР и продолжение провокаций в ее отношении со стороны США может быть расценено как объявление войны. С таким заявлением выступил директор департамента МИД народной республики Квон Чжон Гын, курирующий отношения с Соединенными Штатами.

"США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших неоднократных протестов и предупреждений может быть расценено как объявление войны нашему государству", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат заявил, что для того, чтобы снизить военную напряженность на Корейском полуострове, США обязаны продемонстрировать свою позицию, и отказаться от развертывания стратегических средств в Республике Корея, а также прекратить все учения, направленные против КНДР.

Квон Чжон Гын также осудил Совет Безопасности ООН за двойные стандарты. В Пхеньяне остались недовольны масштабными совместными учениями США и республики Корея и осуждением "законного права государства на самозащиту", под которым в КНДР понимают ракетные пуски.

"Еще одно доказательство настроя Сеула и Вашингтона на конфронтацию – планирование визита официальных лиц на базу американских атомных подводных лодок", – подчеркнул дипломат.

Квон Чжон Гын пообещал решительные контрмеры, если право КНДР на самозащиту по настоянию США вновь станет предметом обсуждения Совбеза ООН.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты могут применить ядерное вооружение ради защиты Южной Кореи. Остин также назвал приверженность Вашингтона защите Сеула несокрушимой.

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