В КНДР заявили, что не желают диалога с США, пока те продвигают вражескую политику

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В МИД КНДР заявили о том, что страна не заинтересована в диалоге с Соединенными Штатами, пока те преследуют враждебную политику по отношению к Пхеньяну. Соответствующее заявление представителя министерства было опубликовано в северокорейском агентстве ЦТАК.

Как отмечает представитель МИД, Вашингтон пытается зажечь фитиль всесторонней конфронтации с КНДР, проводя совместные военные учения с Южной Кореей с имитацией применения ядерного оружия.

Также сообщается, что на любые военные угрозы США КНДР будет отвечать сверхмощными контрмерами по принципу "на ядерное оружие – ядерным оружием, на лобовое противоборство – лобовым противоборством".

Представитель корейского министерства заявил, что США с помощью санкций принуждают КНДР к одностороннему разоружению и преследуют военную экспансию их союзных сил. Тем самым Соединенные Штаты своей враждебной политикой обостряют ситуацию на Корейском полуострове.

В конце января США выразили готовность применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи. Тогда глава Пентагона Ллойд Остин назвал приверженность Вашингтона защите Сеула несокрушимой.

Ранее в МИД КНДР назвали не соответствующими действительности сведения о якобы проведенной оружейной сделке с Россией и пригрозили США последствиями. Тогда в Пхеньяне подобные действия Вашингтона расценили как провокационную попытку подорвать репутацию КНДР в мире.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может признать ядерный статус Северной Кореи. Тем не менее, по словам заместителя министра, Москва призывает все заинтересованные стороны к урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова и недопущению ядерной эскалации.

В Пентагоне допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

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