Россия не может признать ядерный статус Северной Кореи – МИД РФ

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Россия не может признать ядерный статус, так как привержена Договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом в интервью РИА Новости заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Что касается вопроса о гипотетическом признании ядерного статуса КНДР, то хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны "пятерки" (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. – Прим. ред.)", – сказал дипломат.

Он также добавил, что Москва призывает все заинтересованные стороны к урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова и недопущению ядерной эскалации. По его словам, единственный способ избежать масштабного конфликта в Северо-Восточной Азии – создать систему поддержания мира с гарантиями безопасности для всех сторон.

В начале января президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил, что в его стране может быть размещено иностранное ядерное вооружение либо или оно будет создано самостоятельно. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать массовое производство тактического ядерного оружия в стране.



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