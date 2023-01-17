Ким Чен Ын начал пить из-за кризиса среднего возраста – СМИ

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Издание Mirror со ссылкой на свои источники сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем из-за кризиса среднего возраста.

Собеседники газеты отмечают, что глава государства выпивает каждый день и регулярно плачет. Как заявил ученый Чхве Джинвук, корейский лидер переживает из-за проблем со здоровьем и приближения 40-летнего возраста.

"Он очень одинок и находится под давлением", – заявил изданию Джинвук.

Также Mirror стало известно, что врачи и жена посоветовали Ким Чен Ыну чаще заниматься спортом, однако северокорейский лидер игнорирует подобные замечания, несмотря на избыточный вес и частое курение.

В начале января Ким Чен Ын выступил с заявлением, в котором обвинил США в создании "азиатской версии НАТО" в рамках сотрудничества с Южной Кореей и Японией.



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