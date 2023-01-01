Ким Чен Ын обвинил США в создании "азиатской версии НАТО"

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США создают "азиатскую версию НАТО" под предлогом укрепления связи с Южной Кореей и Японией. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

По его словам, США оказывают максимальное давление на Северную Корею, вводя в Южную Корею ядерные ударные средства "на уровне постоянного размещения". Ким Чен Ын указал на необходимость "придания мощного импульса" укреплению самообороны страны в условиях внешних вызовов и состояния отношений между Южной и Северной Кореей.

Глава КНДР выразил мнение, что США получили серьезный удар от стремительного роста Пхеньяном военной силы и официального введения политики по обладанию ядерным оружием. По его словам, враги Северной Кореи принимают беспрецедентные по жестокости и злобности происки, так как "трепещут от страха". Кроме того, они якобы хотят изолировать КНДР и "задушить ее".

Ким Чен Ын добавил, что Южная Корея увеличивает расходы на оборону, активизирует враждебную деятельность под предлогом ответа на какую-то угрозу.

"Сложившаяся ситуация требует прилагать удвоенные усилия к укреплению подавляющей военной силы для того, чтобы в ответ на тревожные военные действия США и враждебных сил, нацеленные на наше государство, последовательно гарантировать суверенитет, безопасность и фундаментальные интересы КНДР", – заявил Ким Чен Ын.

Ранее Reuters сообщило, что глава Северной Кореи приказал начать массовое производство тактического ядерного оружия. Ким Чен Ын якобы указал на необходимость разработки новых межконтинентальных баллистических ракет.



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