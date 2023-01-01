В КНДР изготовили 30 комплексов РСЗО, пригодных для тактических ядерных ракет

Фото: AP Photo/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Военно-промышленный комплекс КНДР передал к VI пленуму ЦК Трудовой партии Кореи 30 комплексов РСЗО калибра 600 мм, которые способны запускать тактическое ядерное оружие. Об этом со ссылкой на агентство ЦТАК сообщает ТАСС.

Агентство приводит слова лидера страны Ким Чен Ына, который заявил, что вооружения "обладают высокой способностью огибания рельефа, маневренностью, способностью внезапного скорострельного точного нападения". По его словам, в зоне поражения комплексов находится вся Южная Корея. Кроме того, лидер КНДР уточнил, что на установках можно разместить тактическое ядерное оружие.

Согласно заявлению ЦТАК, "сверхкрупные реактивные орудия" не имеют аналогов в мире. Каждая установка может нести шесть ракет. Уточняется, что именно из этих орудий были проведены пуски 31 декабря и 1 января.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын приказал начать массовое производство тактического ядерного оружия. В КНДР заявили, что из-за того, что Южная Корея стала очевидным врагом, существует потребность увеличения производства ядерного оружия в геометрической прогрессии.

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