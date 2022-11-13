Лидеры США и Южной Кореи подтвердили готовность дать ответ на ядерный удар КНДР

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Президенты США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ель подтвердили готовность задействовать превосходящие силы в случае применения КНДР ядерного оружия. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Камбодже.

По данным агентства, в документе содержится призыв к укреплению расширенного сдерживания КНДР.

Президент Южной Кореи назвал сотрудничество Сеула, Вашингтона и Токио бастионом мира и стабильности в регионе.

Ранее Байден заявил, что США, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР как сейчас. Он назвал Сеул и Токио важными союзниками. Байден добавил, что Корея и Япония разделяют опасения Вашингтона из-за ракетных пусков Пхеньяна.



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