13:41Политика
Лидеры США и Южной Кореи подтвердили готовность дать ответ на ядерный удар КНДР
Фото: depositphotos/creisinger
Президенты США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ель подтвердили готовность задействовать превосходящие силы в случае применения КНДР ядерного оружия. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Камбодже.
По данным агентства, в документе содержится призыв к укреплению расширенного сдерживания КНДР.
Президент Южной Кореи назвал сотрудничество Сеула, Вашингтона и Токио бастионом мира и стабильности в регионе.
Ранее Байден заявил, что США, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР как сейчас. Он назвал Сеул и Токио важными союзниками. Байден добавил, что Корея и Япония разделяют опасения Вашингтона из-за ракетных пусков Пхеньяна.
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