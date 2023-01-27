Сестра Ким Чен Ына заявила о готовности КНДР всегда быть "в одном окопе" с Россией

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Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР всегда будет на одной стороне с Россией. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", – высказалась она.

Кроме того, Ким Е Чжон категорически осудила решение Вашингтона о поставках Киеву танков Abrams. Она также выразила уверенность в том, что западное вооружение будет уничтожено силами российской армии, в героическом духе которой она не сомневается.

Сестра Ким Чен Ына сделала акцент на том, что украинская территория – это "не пустыня Ближнего Востока, где 20 лет назад своевольничали танки США". Она также добавила, что без влияния Запада мир мог бы стать более светлым.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Соответствующее решение принял американский лидер Джо Байден.

По его словам, для передачи военной техники нужно время. Однако он заверил, что США уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных.

До этого в министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что поставки американского оружия на Украину являются преступными. В Пхеньяне считают, что, оказывая военную помощь Киеву, Вашингтон породил кровавую трагедию.

Президент США обещал отправить танки Abrams на Украину

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