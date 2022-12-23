В Северной Корее опровергли сообщения о поставках оружия в Россию

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Министерство иностранных дел КНДР опровергло информацию японских СМИ о якобы поставках оружия в Россию. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает агентство Younhap.

Отмечается, что в северокорейском ведомстве назвали сообщения о поставках военных грузов в РФ сфабрикованными.

В ноябре координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея якобы тайно поставляет в Россию артиллерийские снаряды для их применения в рамках специальной военной операции на Украине.

В КНДР назвали заявление представителя американской администрации попыткой Соединенных Штатов запятнать имидж Пхеньяна. В МИД РФ подтвердили, что озвученная Кирби информация является фейком.

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