В МИД РФ назвали фейками заявления о поставках КНДР боеприпасов России

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Информация о поставках КНДР боеприпасов РФ является фейком. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Это ложь от начала до конца и еще один пример фейков и спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России", – цитирует ее РИА Новости.

При этом, по словам Захаровой, никакого четкого объяснения данной информации нет и быть не может. Представитель МИД РФ также выразила мнение, что, используя такие шаги, Соединенные Штаты захотели найти повод для введения очередных ограничительных мер против России.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что Северная Корея якобы тайно поставляет в Россию артиллерийские снаряды для их применения в рамках СВО на Украине.

В свою очередь, в КНДР опровергли данную информацию и назвали слухи о продаже вооружений РФ попыткой американской стороны запятнать имидж Пхеньяна.



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