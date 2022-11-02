В Белом доме заявили, что КНДР скрытно направляет в РФ артиллерийские снаряды

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КНДР скрытно направляет в Россию артиллерийские снаряды для их применения в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Северная Корея публично отрицала эти намерения, однако информация администрации президента США говорит об обратном. Кирби пояснил, что КНДР направляет боеприпасы в Москву, создавая видимость, что они предназначены для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Он подчеркнул, что эти поставки не изменят ход спецоперации.

"Мы собираемся продолжать предоставлять Украине критически важные системы безопасности, которые необходимы ей для самозащиты", – приводит слова Кирби ТАСС.

Он отметил, что США проконсультируются с ООН и своими союзниками по поводу дополнительных мер по привлечению сторон к ответственности. При этом Кирби добавил, что Вашингтон пока не принимал решений по этой вопросу.

Ранее министерство иностранных дел КНДР обвинило США в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове. В МИД пообещали, что Вашингтон "заплатит", если использует силу против Пхеньяна. В министерстве также назвали абсурдными обвинения США в сторону КНДР в обострении ситуации на Корейском полуострове.



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