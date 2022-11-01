Северная Корея обвинила США в подготовке к ядерной войне

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МИД КНДР на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил последних в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве страны пригрозили, что Вашингтон "заплатит", если использует силу против Пхеньяна.

"Из-за крупномасштабных военных учений, которые США и их сателлиты проводят почти ежедневно в этом году, Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной", – заявили в МИД.

Представитель ведомства подчеркнул, что нигде в мире не проводятся военные учения, которые имеют настолько "четкий агрессивный характер" с точки зрения их срока, масштаба, содержания и интенсивности, как совместные военные учения США и их союзников.

Пхеньян назвал абсурдными обвинения США в сторону КНДР в обострении ситуации на Корейском полуострове. В Северной Корее уверены, что Вашингтон не сможет скрыть свою "сущность как зачинщика" роста напряженности. Отмечается, что КНДР лишь принимает меры самообороны, тогда как США продолжают провоцировать страну своими действиями.

По мнению МИД КНДР, сценарий ядерной войны США вступил в завершающую стадию. В ведомстве подчеркнули, что Штаты своей ядерной стратегией надеются привести к "концу власти" суверенного государства.

"Они должны быть готовы к тому, чтобы заплатить равную цену в случае попытки использования силы против КНДР. Мы готовы сделать все необходимые шаги для защиты суверенитета государства, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз. Если США все еще прибегнут к серьезной военной провокации, мы будем рассматривать более серьезные ответные шаги", – заключили в министерстве.

Ранее директор первого департамента Азии министерства иностранных дел России Георгий Зиновьев заявил, что РФ отслеживает любые действия на граничащем с ней Корейском полуострове и отмечает, что КНДР продолжает сохранять отсрочку на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна идут на обострение ситуации.

Зиновьев уточнил, что в последние месяцы в российской столице также замечают проявляемую Северной Кореей сдержанность в ракетной области. Кроме того, по словам представителя ведомства, Россия призывает американскую сторону и Южную Корею подтвердить готовность к контактам с КНДР по разрешению ее законных обеспокоенностей.

КНДР приняла закон, провозглашающий ее ответственным ядерным государством. Так, новый закон позволяет КНДР наносить превентивный ядерный удар по противнику, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Правом на любые решения о действиях с ядерным оружием в КНДР единолично обладает Ким Чен Ын.

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