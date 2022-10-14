Глава КНДР заявил о готовности ядерных сил страны к "настоящей войне"

Фото: АР/Korean Central News Agency/Korea News Service

Ядерные силы КНДР полностью готовы к "настоящей войне". Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после испытательного пуска крылатых ракет большой дальности, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам главы республики, пуск ракет стал предупреждением врагам и наглядной демонстрацией боеспособности средств сдерживания КНДР.

Ким Чен Ын добавил, что ядерные силы Северной Кореи доказали готовность к войне, чтобы "взять врагов под свой контроль".

Накануне сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Находящиеся в регионе суда просили не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения.

До этого Южная Корея зафиксировала истребители КНДР вблизи межгосударственной границы. Речь шла о десятках истребителей. Летательные аппараты зафиксировали в 25 километрах к северу от демаркационной линии в центральном регионе полуострова. Кроме того, вылеты были установлены в 12 километрах к северу от северной пограничной линии.



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