13 октября, 20:32Происшествия
Южная Корея подняла истребители в ответ на вылет самолетов из КНДР
Фото: TACC/South Korean Defense Ministry via AP
Южная Корея ответила вылетом своих истребителей на ситуацию с северокорейской авиацией вблизи межгосударственной границы. Об этом сообщает РИА Новости.
"...группа из примерно десятка северокорейских военных самолетов пролетала к югу от линии специальной разведки, установленной Южной Кореей. В ответ Сеул поднял в воздух военные самолеты, в том числе истребители F-35A", – сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на объединенный комитет начальников штабов.
Ранее стало известно, что Южная Корея выявила десятки истребителей из КНДР в 25 километрах от демаркационной линии на Корейском полуострове и в 12 километрах от границы в Желтом море.
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