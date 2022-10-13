Южная Корея подняла истребители в ответ на вылет самолетов из КНДР

Фото: TACC/South Korean Defense Ministry via AP

Южная Корея ответила вылетом своих истребителей на ситуацию с северокорейской авиацией вблизи межгосударственной границы. Об этом сообщает РИА Новости.

"...группа из примерно десятка северокорейских военных самолетов пролетала к югу от линии специальной разведки, установленной Южной Кореей. В ответ Сеул поднял в воздух военные самолеты, в том числе истребители F-35A", – сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на объединенный комитет начальников штабов.

Ранее стало известно, что Южная Корея выявила десятки истребителей из КНДР в 25 километрах от демаркационной линии на Корейском полуострове и в 12 километрах от границы в Желтом море.

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