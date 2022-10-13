Южная Корея сообщила об истребителях КНДР у межгосударственной границы

Фото: ТАСС/South Korean Defense Ministry via AP

Республика Южная Корея зафиксировала истребители КНДР вблизи межгосударственной границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По информации военных Южной Кореи, речь идет о десятках истребителей. Летательные аппараты зафиксировали в 25 километрах к северу от демаркационной линии в центральном регионе полуострова. Кроме того, вылеты были установлены в 12 километрах к северу от северной пограничной линии.

В конце сентября Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщил о запуске ракеты неустановленного типа из КНДР в сторону Японского моря.

Ранее глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что КНДР может быть готова к проведению ядерного испытания. Об этом он заявил на слушаниях в парламентском комитете по внешней политике и обороне.

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