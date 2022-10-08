В Пентагоне заявили, что ракетные пуски КНДР не представляли угрозы для США

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Ракетные запуски КНДР не представляли угрозы для США и их союзников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

Между тем, отметили в ведомстве, подобные действия демонстрируют дестабилизирующее воздействие военных программ КНДР.

"Хотя, согласно нашим оценкам, это событие не представляло непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет", – говорится в документе иностранного ведомства.

Накануне в КНДР были запущены две баллистические ракеты. Об этом сообщил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

Ракеты совершили полет протяженностью 350 километров. При этом максимальная высота полета составила 100 километров.

В конце сентября КНДР также проводила запуск двух баллистических ракет. Тогда Хамада сообщил, что ракеты преодолели около 300 километров, а высота их полета составила до 50 километров.

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