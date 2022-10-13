Ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии – СМИ

Фото: TACC/South Korean Defense Ministry via AP

Запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом сообщает телеканал NHK.

До этого береговая охрана страны сообщила, что Пхеньян запустил баллистическую ракету, которая уже упала. Находящиеся в регионе суда попросили не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения.

Во вторник, 4 октября, Северная Корея выпустила баллистическую ракету, которая пролетела около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в тысячу километров. Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно рассказал, что ракета КНДР пролетела над территорией в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне экономической зоны страны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония решила не сбивать ракету КНДР, потому что опасности ее падения на территорию страны не было. Кисида пояснил, что заключение об исключении опасности ракеты было сделано различными радарами сил самообороны на основе анализа траектории ракеты.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!