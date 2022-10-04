В Японии прокомментировали запуск баллистической ракеты КНДР

Фото: ТАСС/Ahn Young-joon/AP

Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, пролетела около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в тысячу километров. Об этом заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, ракета КНДР пролетела над территорией в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне экономической зоны страны.

Согласно некоторым данным, место падения ракеты отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километров. В связи с испытанием при правительстве Японии создали экстренный штаб по сбору и анализу информации. Кроме того, был созван Совет национальной безопасности.

Ранее Япония уже сообщала о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. 28 сентября береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты в сторону Японского моря. Вооруженные силы Южной Кореи уточнили, что речь идет о пуске двух баллистических ракет малой дальности. По информации военных, выстрелы были произведены в период с 18:10 до 18:20 по местному времени.



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