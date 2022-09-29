КНДР провела запуск двух баллистических ракет

Фото: ТАСС/AP/Ahn Young-joon

Две баллистические ракеты были запущены КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По информации СМИ, запуск проводился из района Сунчхон.

Как отметил глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада, ракеты преодолели порядка 300 километров, а высота их полета составила до 50 километров.

"Предыдущий запуск баллистических ракет КНДР состоялся лишь вчера, мы считаем подобные действия недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что военнослужащие КНДР вновь провели ракетные испытания на фоне американо-южнокорейских военно-морских учений.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что ракета неустановленного типа была выпущена в сторону Японского моря.



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