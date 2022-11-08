Северная Корея отвергла слухи о продаже оружия России – СМИ

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КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России, сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

"Мы еще раз ясно заявляем, что у нас никогда не было "оружейных сделок" с Россией. И у нас нет планов делать это в будущем", – говорится в сообщении ЦТАК.

Также указывается, что в КНДР назвали слухи о продаже вооружений России попыткой Вашингтона запятнать имидж Пхеньяна.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы скрытно направляет в Россию артиллерийские снаряды для их применения в рамках спецоперации на Украине.

Кирби также заявил, что Вашингтон проконсультируется с ООН и своими союзниками по поводу дополнительных мер по привлечению сторон к ответственности. При этом он добавил, что США пока не принимали решений по данному вопросу.

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