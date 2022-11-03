В Госдепе заявили, что США могут ввести санкции против КНДР за поставки оружия РФ

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США намерены задействовать все имеющиеся у них возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из КНДР в РФ. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в США считают, что странам по всему миру надлежит в полном объеме применять санкции, которые единогласно согласовал Совет Безопасности.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР скрытно направляет в Россию артиллерийские снаряды для их применения в рамках спецоперации на Украине.

По его словам, Северная Корея публично отрицала эти намерения, однако информация администрации президента США говорит об обратном. Кирби пояснил, что КНДР направляет боеприпасы в Москву, создавая видимость, что они предназначены для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

До этого министерство иностранных дел КНДР обвинило США в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове. В МИД пообещали, что Вашингтон "заплатит", если использует силу против Пхеньяна. В министерстве также назвали абсурдными обвинения США в сторону КНДР в обострении ситуации на Корейском полуострове.

КНДР приняла закон, провозглашающий ее ответственным ядерным государством. Так, новый закон позволяет КНДР наносить превентивный ядерный удар по противнику, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Правом на любые решения о действиях с ядерным оружием в КНДР единолично обладает Ким Чен Ын.

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