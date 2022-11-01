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Политика

США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине – СМИ

США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине – СМИ

ВС РФ нанесли ракетные удары по критически важным объектам Украины с моря и воздуха

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США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине. Власти этой страны обеспокоены, что оружие, которое передали киевскому режиму, попадает не в те руки. Об этом написали в Reuters и Assosiated Press.

Контрабандой вооружений озаботились и в Евросоюзе. Там заявляют о повышенном интересе криминала к таким поставкам.

Каковы масштабы подпольной торговли оружия с Украины? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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