США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине – СМИ

США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине. Власти этой страны обеспокоены, что оружие, которое передали киевскому режиму, попадает не в те руки. Об этом написали в Reuters и Assosiated Press.

Контрабандой вооружений озаботились и в Евросоюзе. Там заявляют о повышенном интересе криминала к таким поставкам.

Каковы масштабы подпольной торговли оружия с Украины? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.